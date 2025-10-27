女優の瀧内公美（３５）が２７日、都内で行われた「第３８回東京国際映画祭」のレッドカーペットとオープニングイベントセレモニーに出席した。瀧内は今年、東京国際映画祭のナビゲーターを務める。この日は、右肩が大きく開いた黒いドレスで観客らを魅了。レッドカーペットでは?公美ちゃん?のボードを掲げたファンに優しい笑顔で対応する姿も見えた。オープニングセレモニーでは「ナビゲーターを務めさせていただけるのが非