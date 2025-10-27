【ニューヨーク共同】週明け27日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比10銭円高ドル安の1ドル＝152円75〜85銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1632〜42ドル、177円78〜88銭。米長期金利の低下を手がかりに、日米金利差の縮小を意識したドル売り円買い注文が優勢だった。