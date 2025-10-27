【ラ・リーガ】レアル・マドリード 2−1 バルセロナ（日本時間10月27日／サンティアゴ・ベルナベウ）【映像】ハンド？物議のPK判定シーン（VARあり）世界が注目するエル・クラシコで、VARでも確認された非常に難解なPK判定シーンが話題になっている。日本時間10月27日のラ・リーガ第10節に行われたエル・クラシコは、レアル・マドリードがバルセロナを2−1で撃破。その49分、物議を醸す判定が勃発する。マドリードが右サイド