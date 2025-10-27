ABEMAは、オリジナルドラマ『透明なわたしたち』と『警視庁麻薬取締課 MOGURA』の2作品がアジア最大級のテレビ賞『30th Asian TELEVISION AWARDS』の「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門にノミネートされたことを発表した。 （関連：【画像あり】アジア最大級のテレビ賞で評価されたABEMAオリジナルドラマ） 本賞は1996年に創設され今回で30回目を迎えるテレビ賞であり、アジア各国の放送局が制作し