俳優・染谷俊之と小西詠斗がW主演する、テレビ大阪ドラマ『UNREAL-不条理雑貨店-』（毎週月曜）の第3話が、きょう27日深夜1時35分から放送される。【写真】『UNREAL-不条理雑貨店-』第3話 場面カット人気漫画の実写化で、怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」のミステリアスな主人・ヤギオ（染谷）と、ヤギオの世話を焼く高校生・濱家宗哉＝ムネチカ（小西）の絆と宿命を描くストーリー。テレビ大阪（毎週月曜深夜1：05）