北海道・旭川東警察署は2025年10月27日、上川町や東川町にまたがる大雪山系で、関東在住の学生とみられる男性（20代）が遭難している可能性があると発表しました。男性は10月23日、「あす大雪山に登る」と同居する家族に伝えていましたが、翌24日午後9時ごろから連絡が取れなくなり、27日に家族が警察に通報しました。現在、道警本部と旭川東署の山岳救助隊計5人が、男性の捜索にあたっています。