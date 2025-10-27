指原莉乃（32）がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）が27日、TBS系「CDTVライブ！ライブ！」に生出演し、新曲「ラブソングに襲われる」をうさ耳姿で披露した。「ラブソングに襲われる」は、今月8日に19枚目シングル表題曲として発売された。オリコン週間シングルランキング、「Billboard JAPAN Top Singles Sales」ともに自己最高初週売上を更新し1位を獲得。CDセールスも累計40万枚を突破しており、ス