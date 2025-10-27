秋田県、NTTドコモ、NTTドコモビジネス（旧 NTTドコモビジネス）は10月27日、災害発生時などの円滑な相互連携を図ることを目的に、「秋田県と株式会社NTTドコモ及びNTTドコモビジネス株式会社との連携と協力に関する協定」を締結したことを発表した。NTTドコモでは東日本大震災以降に通信サービスの早期復旧を目指し、平常時から災害を想定した訓練や地域間の連携強化を実施してきた。今回の協定締結により、発災時の広域通信確保