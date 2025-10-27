中日は２７日、津田啓史内野手（２２）、土生翔太投手（２４）、山浅龍之介捕手（２１）と来季の契約を結ばないことを発表した。この日、ナゴヤ球場で行われた秋季練習後に伝えられた。３人には育成選手としての再契約を打診している。津田は２０２３年のドラフト２位で三菱重工Ｅａｓｔから中日入り。即戦力内野手として期待されたが、１年目の一軍出場はなく、２年目の今季は５試合に出場して３打数３三振だった。「この２年