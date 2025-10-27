義姉・絵里さんは、明るく社交的で、誰からも好かれるタイプだ。けれど私は、彼女の“無邪気さ”にときどき戸惑ってしまう。来週末、私たち家族は兄家族と総合公園に出かける予定。そこへ突然、義姉から「一緒に行きたい」と連絡があった。久しぶりの家族とのお出かけに心を弾ませる娘を見ながら、私は胸の奥で小さなざわめきを感じていた。『弟の子を独占する義姉』をごらんください。 小姑・絵里との関係に悩む主人公・沙耶。