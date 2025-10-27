実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が27日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。24日に衆参両院本会議で行われた高市早苗首相の就任後初の所信表明演説中、ヤジが飛んだ件について言及した。この件について質問されると、ひろゆき氏は「追い出せないのかね?そういう儀式じゃないですか。儀式は騒ぐべきではないと思うんですよ」とコメント。「議論でヤジとかは全然いいと思うんですよ。でも儀式ってさ、静かにやるものじ