俳優の吉永小百合さんとのんさんが、映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の第38回東京国際映画祭 オープニング上映舞台あいさつに登壇しました。【写真を見る】【吉永小百合】のんへのサプライズ裏側に会場騒然 「ひとりで新幹線で富山に行ったが…」日本を代表する登山家・田部井淳子さんの実話をもとに、エベレストの女性初登頂から晩年の闘病、余命宣告を受けながらも亡くなる直前まで山に登り続けるという壮勇な生涯を描い