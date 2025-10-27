働き手が減少に転じたのが30年前。人手不足、物価高にさらされた「外食産業」の戦いを取材しました。【画像を見る】省人化に大活躍配膳の主役のロボット安さが魅力の地元で愛される「老舗餃子店」でも30年で…灼熱の鉄板で一気に蒸される餃子。カリッと焼き上げた皮には香ばしい焦げ目。中を開ければ、凝縮された豚肉と野菜の旨みがたまりません。東京の下町、亀戸にある餃子店「亀戸餃子」。子供も箸が止まらない、老若男女に愛