2024年に誕生したバレーボールのSVリーグ。静岡県三島市が本拠地の東レアローズ静岡は、2シーズン目の開幕戦をホームで迎えました。力強いプレーとともに新戦力を含む注目選手を紹介します。 【写真を見る】清水桜が丘高校出身・山田大貴選手と練習風景 ＜LIVEしずおか 滝澤悠希キャスター＞ 「開幕戦の相手は昨シーズンのホーム開幕戦でもぶつかった、東京グレ&#