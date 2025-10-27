県内は冬型の気圧配置が強まり、27日の朝は11地点で今シーズンの最低気温を更新しました。 今週は最低気温が平年を下回る日もあり、28日は11月中旬から下旬並みの寒さとなりそうです。 寒気の影響で、最低気温が15.4℃となった、27日朝の長崎市内。 前の日よりも2℃ほど下がったものの、日差しもあったので通勤や通学する人は、服装に悩んだという声が…。 （熊本から） 「天気見てきょうの昼間は暑いかなと