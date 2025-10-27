国内最大級の竜巻で被害を受けた静岡県牧之原市の市長選挙は、現職の杉本基久雄さんが3選を果たしました。投票率は市が誕生して以降、過去最低を記録し、市民の政治参加をめぐる課題が浮き彫りとなりました。 【動画】竜巻被害の牧之原市長選 現職・杉本氏が3選も投票率は過去最低 市民の関心低下、課題浮き彫りに=静岡 現職と新人の一騎打ちとなった牧之原市長選挙は、10月26日に投開票が行われ、現職の杉本基久雄さんが1万1571