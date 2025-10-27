10月27日午後、浜松市天竜区で77歳の男が運転する乗用車が横断歩道を歩いて渡っていた女子中学生2人をはねる事故がありました。 中学生2人は軽傷の模様で、警察は男を過失運転傷害の疑いで逮捕しました。 過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、浜松市天竜区山東の無職の男（77）です。 警察によりますと男は10月27日午後4時半頃、浜松市天竜区山東で乗用車を運転中、横断歩道を歩いて渡っていた中学生2人をはね、けがをさ