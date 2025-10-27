１０月３１日はハロウィーンです。札幌市内では見て楽しい！食べておいしい限定スイーツが人気となっています。絵本の世界から飛び出してきたような大きなカボチャの馬車にー可愛らしい仮装のワンちゃんたち。札幌市西区の「白い恋人パーク」は、はやくもハロウィーン一色になっています。（来場者）「来てよかったって思いました」（来場者）「楽しいです。めっちゃ映えます。映えるね、最高だよね