自民党埼玉県連の小谷野五雄幹事長（６９）（役職停止中）が県連の政治資金を私的流用した疑いがある問題で、県連は２７日、小谷野氏の私的流用を認定し、業務上横領罪で刑事責任を問う考えを明らかにした。また、処分内容を検討する党紀委員会も同日設置した。柴山昌彦県連会長は同日記者会見を開き、小谷野氏の幹事長就任後に支出し、私的流用と認定された１３５７件（計約２７９５万円分）について詳細な調査結果を発表した