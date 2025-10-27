10月27日、新潟市中央区のNST本社に神戸観光親善大使の鈴木南帆さんなど5人が訪問。地域航空会社『トキエア』が新潟～神戸線を就航するなど交流の拡大に期待がかかる中、来年1月に始まる恒例の『神戸ルミナリエ』などをPRしました。【神戸観光親善大使 鈴木南帆さん】「海や山の自然もあるし、異国情緒あふれる町並みや神戸ビーフや洋菓子などのスイーツもあるので、ぜひ新潟の方にもこの機会に神戸に来ていただ