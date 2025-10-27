声優で歌手の上坂すみれが２７日に自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。上坂はインスタグラムに「げつようび〜！皆さま、すこやかにお過ごしでしょうか？きのうはボイスキットチャンネルにて、しーたむとハロウィン配信をしましたよ〜！！どうですかこの至高の狼しーたむ！提案者の私ったら天才！嗚呼、春はあけぼのギャルはケモノ…！！ハロウィンになると各所ですばらしいコスプレが見られて、幸せいっぱいです！