鹿児島市に住む女性（７７）の行方が分からなくなっており、警察が情報提供を呼びかけています。 行方が分からなくなっているのは、鹿児島市鴨池新町の無職、松元道子さん（77）です。 松元さんは、親族が２７日午前10時半ごろ、自宅を訪問したところ不在で、午後8時半時点でも帰宅していないということです。 松元さんは、身長約154センチメートルのやせ型で、髪型は茶色交じりの肩までの短髪ということです。 鹿児島中