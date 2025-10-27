サッカーのイタリア・セリエAで最多優勝36度を誇るユベントスは27日、イゴル・トゥドル監督（47）の解任を発表した。公式戦8試合で白星から遠ざかり、リーグ戦で8位と苦戦していた。クロアチア出身の同監督は昨季終盤だった3月に就任してリーグ4位でシーズンをフィニッシュ。開幕から指揮を執る今季は6季ぶりの王座奪回を期待された。しかし、リーグ戦で開幕3連勝後に公式戦で5試合続けて引き分け、続く3試合で黒星が続いてス