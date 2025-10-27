明治安田J1リーグ、アルビレックス新潟は来シーズンのJ2降格が決まりました。それでも残りの試合、1つでも多くの勝利を目指して。10月26日、ホームで神戸と戦いました。〈サポーター〉「 悲しいですね、率直に。降格決まったんですけど今までどおり声出して応援したいなと思います。迫力のある新潟らしいサッカーをしてくれたらなと思います」〈サポーター〉「戦う姿勢これをまず