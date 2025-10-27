KizunaAIが、アルバム『Homecoming』より「Go Round feat. Daoko」 のMVを公開した。 （関連：HACHI、まだ見ぬ人々と全世界へ向けて響く歌ツアー『for ASTRA.』で繋いだバーチャルとリアルの境目） 同楽曲にはDaokoが客演で参加し、双方を肯定して紡いでいく物語をデュエットを挟みながら歌う楽曲。デジタルとリアルが交差する世界観を描いたMVは、KizunaAIとDaokoによる初のコラボレーション楽曲となっ