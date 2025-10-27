プレミアリーグで首位に立つアーセナルだが、負傷者の多さに頭を悩ますことになるのかもしれない。英『ミラー』が伝えた。26日に行われたプレミアリーグ第9節でアーセナルはクリスタル・パレスをホームに迎えた。前半39分にMFデクラン・ライスが蹴り出したFKの流れから、最後は古巣対戦となったMFエベレチ・エゼが右足で豪快に蹴り込んで先制に成功。そのまま逃げ切って1-0の完封勝利を収めた。勝ち点を22まで伸ばしたアーセ