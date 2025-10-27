男性は自分だけに好意を向けてくれる女性に惹かれるもの。決して「男なら誰でもいい」という印象を与えるような行動はしない方が良いでしょう。そこで今回は、意外とやりがちな「非モテ行動」を紹介します。誰彼かまわずに愛想を振りまくどんな男性に対しても愛想を振りまく女性は、なかなか本命視されにくいもの。男性からすると「気が多そう」「自分に好意を持ってくれているのかわからない」というのが本音でしょう。もしかした