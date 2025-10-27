◇タイトル）網走のホテルの部屋に撮影機器を設置…知人女性を盗撮した疑いで会社員の男（54）逮捕 北海道◇本文札幌東警察署は2025年10月27日、性的姿態撮影の疑いで札幌市東区に住む会社員の男（54）を逮捕しました。男は2024年9月24日～27日までの間と、9月30日～10月6日までの間に、網走市内にあるホテルの居室内に撮影機器を設置し、その部屋に宿泊していた女性（40代）を盗撮した疑いが持たれています。男と女性