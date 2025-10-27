M!LKが、結成10周年イヤーを締めくくる純愛ラブソング「好きすぎて滅！」を配信リリースし、MVを公開した。◆M!LK 動画「好きすぎて滅！」は、”あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう！”という爆発的な愛を歌ったラブソングになっており、M!LKらしいファニーでポップな楽曲に仕上がっているとのことだ。TikTokでは先行して「好きすぎて滅！」の一部ダンス動画が公開され、キャッチーなフレーズと煌びやかな衣装が注目を集め