IMP.が、12月15日に2ndアルバム『MAGenter』をリリースすることを発表した。10月27日より、TOBE OFFICIAL STOREにて予約受付がスタートした。◆IMP. 画像アルバムのリリースに先駆けて、11月3日0時に、リードトラック「KISS」の先行配信をスタートし、「KISS」MVをプレミア公開することも発表された。新曲「KISS」は、“秘密”と“本音”をテーマに、恋のスリルと欲望を描いたミステリアスなラブソングとなっているとのことで、MV