映画「ベニスに死す」に出演したビョルン・アンドレセンさん（ゲッティ＝共同）ビョルン・アンドレセンさん（スウェーデン俳優）地元メディアによると、25日に死去、70歳。映画「ベニスに死す」で美少年タッジオを演じ、「世界で一番美しい少年」として知られた。55年、スウェーデン首都ストックホルム生まれ。70年に俳優デビュー。翌71年に巨匠ルキノ・ビスコンティ監督により映画化された「ベニスに死す」で主人公に抜てきさ