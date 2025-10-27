27日、トランプ大統領が6年ぶりに来日しました。10月28日の日米首脳会談に向けて、水面下でどういったことが模索されているのでしょうか。【写真で見るトランプ大統領来日】天皇陛下との写真撮影大統領専用車「ビースト」の中で手を挙げ皇居を去るトランプ大統領 都内の大規模警備も日米首脳会談の準備“トランプシフト”から見るアメリカ側の期待井上貴博キャスター:10月25日に高市総理とトランプ大統領は電話会談を行いました