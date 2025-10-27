¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂç¶¶Ì¤Êâ¤¬27Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×(TIFF)¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Âç¶¶Ì¤ÊâÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÌµÌ¾¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿Âç¶¶¤Ï¡¢ÎëÌÚÎµÌé´ÆÆÄ¡¢ACE COOL¡¢ÄÅÅÄ´²¼£¡¢ÅÄÃæ°ÎÅÐ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÈþµÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¿§µ¤¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢10·î