モデルでタレントの土屋アンナ（41）が27日、SNS総フォロワー数1000万人超のライバー事務所「イズニート」を率いる超無課金こと石田拳智氏（28）とTikTokのライブ配信を行った。石田氏のアカウント配信に出演する形で登場。石田氏とは知人の紹介で初対面ながら配信することになったという。石田氏は「オーラがすごい。しゃべれて顔小さくてスタイルもいい。完璧じゃないですか」と褒め、土屋は「でも性格悪いんですよ」と返して笑