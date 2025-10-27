西島秀俊が主演し、市川染五郎が共演する12月19日配信スタートのドラマシリーズ『人間標本』（Prime Video）に、荒木飛羽、山中柔太朗、黒崎煌代、松本怜生、秋谷郁甫が出演することが決定。市川染五郎と少年たちが“永遠の美”に閉じ込められたティザービジュアル解禁された。【写真】荒木飛羽、山中柔太朗ら新キャスト5名発表至（市川染五郎）とともに別荘に集まる危うくも美しき少年たち本作は、『告白』『母性』『ユート