かつて日本でも「サファリ」の名で販売されていた日産のオフロードカー「パトロール」をご存じだろうか。第一世代の誕生はなんと1951年、来年は発売75周年という日産随一のロングセラーモデルである。現在では中東湾岸諸国を中心に日本国外で展開するが、世に数多ある優れたオフロードカーを差し置いて、中東ではなぜ「パトロール」が支持されるのだろうか？■「ああ、あのサファリか！」 ▲1987（昭和62）年発売のY60 型。日本で