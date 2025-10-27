【モデルプレス＝2025/10/27】テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが10月22日、自身のInstagramを更新。フランスのニースを訪れた際の写真を公開した。【写真】テレ朝美人アナ、ほっそり二の腕輝くノースリ姿◆安藤萌々アナ、ノースリーブ姿披露安藤は「小学校1年生から…20年以上の付き合いがある親友と。沖まで泳いたり、太陽を浴びながらお昼寝をしたり。アクティブに光合成しました」と綴り、フランスのニースを訪れたことを写真