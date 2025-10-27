ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）の公式インスタグラムが２７日までに更新され、番組内のオフショットが掲載された。「出張！安住がいく＃アズミが＃新潟 から中継安住がいく〜新潟編〜『２年ぶり２度目のＴＩＭＥ米収穫』」と記された投稿で、出演者のつなぎ姿の写真をアップ。紺色の安住アナと新潟放送の麦島侑アナウンサー、ピンク色の作業