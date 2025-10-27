5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、きょう27日に配信リリースした結成10周年YEARを締めくくる純愛ラブソング「好きすぎて滅！」のMusic Video（MV）を公開した。また、グループ結成11周年記念日当日の11月24日に東京・NHKホールでイベントを開催することが決定した。【動画】ファニー！異世界で起こるさまざまな問題に立ち向かうM!LKDigital Single「好きすぎて滅！」は、“あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう！”