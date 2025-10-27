ラグビー日本代表は27日、南アフリカなどとテストマッチ4試合を戦う欧州遠征を控え、東京都内で練習を実施した。15―19で敗れた25日のオーストラリア戦の負傷者など、一部の選手は別メニュー調整となったが、現世界ランキング1位でW杯2連覇中の最強国に特化した戦術などを確認した。「ブライトンの奇跡」と呼ばれる15年W杯イングランド大会での歴史的大金星から、ちょうど10年。19年に行われた2度の対戦は完敗しており、日本は