イトーヨーカ堂とセブン-イレブン・ジャパン（SEJ）は、Netflix（ネットフリックス）ブランドと初めてコラボレーションし、冷凍ピザ・菓子・カップ麺・エナジードリンク・だるまなど26品を商品化、各業態で11月15日から2週間にわたり数量限定販売する。ブラックフライデー企画の一環。ネットフリックスで映画やドラマなどのエンターテインメントを視聴しながら食べたり飲んだりすることを想定したラインアップとなっている。新たな