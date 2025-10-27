俳優の草刈正雄さんの次女・麻有さんは10月25日、自身のInstagramを更新。姉でタレントの紅蘭さんの娘と料理をする様子を披露しました。【写真】草刈正雄の次女＆紅蘭の娘の料理ショット「もうなんならママより似てるよね」麻有さんは「アップルパイ」と題し、アップルパイを作る際の材料などをつづり、1本の動画を投稿。紅蘭さんの娘とのクッキング動画です。広いキッチンでリンゴの皮をむいたり、パイシートを伸ばしたり、協力し