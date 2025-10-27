「パート収入、どこまでなら損しないの？」「扶養から外れると、税金や保険料はどうなるの？」そんな疑問を持つ方にとって、令和7年は“収入の壁”が大きく動いた年です。所得税は2025年分（2025年1〜12月の収入）から、住民税は2026年度（2026年6月以降の課税）から制度改正が適用され、配偶者控除の判定基準も見直されました。すでに始まっているこの制度改正を、今こそ整理しておきたいタイミングです。「103万円の壁」が「123