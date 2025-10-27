タレント・中川翔子が27日までに自身のインスタグラムを更新し、義父と義母に感謝の思いをつづった。中川は「家族ってすごい…!!」というタイトルで絵日記をアップ。退院後、自宅で山積みになっている段ボールを前に「うわぁーこれから双子とどうしたらいいのー」と途方に暮れる中川。すると「東京までお義父さんお義母さんがヘルプ参戦に来てくださった!!」と手助けに来てくれたという。義母からは「しょーこちゃん産後