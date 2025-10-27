歌手のDreamAmi（37）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ディズニー・アニメーションの新作映画「ズートピア2」（12月5日公開）で演じるガゼルの仮装を披露した。「『ズートピア2』2025年12月5日(金)劇場公開。今作もガゼルの声優やらせていただきます!!」と報告したAmi。「ということで、ガゼルの仮装でイベントに出演してきました!!!!!!」とガゼルの仮装を公開。赤のミニワンピで美脚も披露し、「偶然にも髪色がガ