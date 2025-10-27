ＮＴＴドコモは、運営するポータルサイト「ｇｏｏ（グー）ポータル」のサービスを１１月２５日午後１時に終了すると発表した。ｇｏｏは１９９７年に誕生したポータルサイトの草分け的存在。ドコモは「時代の変化を踏まえて判断した」としている。サービス終了後は、スマートフォン向けのポータルサイト「ｄメニュー」を利用するよう呼びかけている。ドコモは今年に入ってからｇｏｏの関連サービス終了を相次いで打ち出して