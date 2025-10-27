俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，が、姉妹ショットを公開した。Ｋｏｋｉ，は２７日までに自身のインスタグラムを更新し、「ここさんとの癒しタイム」と記すと姉・Ｃｏｃｏｍｉと車内で自撮り動画を撮影する様子をアップ。ストーリーズではＣｏｃｏｍｉのアカウントをメンションし、２人で驚きの表情を見せた。ほかにも、Ｋｏｋｉ，のスタイル抜群のコーディネートが披露されたこの投稿には、ファン