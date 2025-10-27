日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「実りの秋！世界遺産YOUからギャルYOUまで、今が旬の脂ノリノリYOUが…出るわ出るわの大豊作！国宝級のアゲアゲ密着もてんこ盛り盛り！2時間半のグルメ大収穫祭SP」。お祭り気分全開MAXの150分で、果たしてどんな面白YOUに出会えるのか？【動画】シーフードを食べてくれ！