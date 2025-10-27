２７日、ＡＳＥＡＮプラス３会議の出席者。（クアラルンプール＝新華社記者／邢広利）【新華社クアラルンプール10月27日】マレーシアのクアラルンプールで27日、第28回東南アジア諸国連合（ASEAN）プラス3（中日韓）首脳会議が開かれた。