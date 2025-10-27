２７日、ＡＳＥＡＮプラス３会議に出席する李強総理。（クアラルンプール＝新華社記者／翟健嵐）【新華社クアラルンプール10月27日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は27日、マレーシアのクアラルンプールで第28回東南アジア諸国連合（ASEAN）プラス3（中日韓）首脳会議に出席した。２７日、撮影に応じるＡＳＥＡＮプラス３会議の出席者。（クアラルンプール＝新華社記者／李響）